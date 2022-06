Costruire o riparare un tetto

Ogni casa è strutturalmente robusta solo quando il tetto la protegge dagli agenti atmosferici esterni, specialmente dall'umidità, impedisce la dispersione termica: una regola d’oro che non dovremmo mai dimenticare e che può fare la differenza in fase di costruzione e restauro di una casa o semplice riparazione di un tetto.

Quali sono le migliori idee per un tetto?

Esistono essenzialmente due tipi di tetto: il tetto a falde e quello piano. Il tetto a falde prende il nome dalle facce piane inclinate che ne danno la caratteristica forma e può essere costituto da una struttura portante in legno (o acciaio) e una pendenza che si differenzia a seconda delle varie zone geografiche. Il manto di copertura del tetto è formato da tegole di laterizi, di ardesie o lastre di pietra: attualmente le migliori tecnologie di lastre per tetto sono quelle in ferro o rame, che presentano un ottimo rapporto qualità prezzo oltre che una buona resistenza e funzionalità. Il tetto piano o non inclinato dev’essere rivestito con un apposito isolamento per assicurare tenuta dall’acqua e isolamento termico: esso consiste in uno strato isolate da posizionare al di sotto della struttura portante (o anche al di sopra di essa) come accade negli edifici di nuova costruzione. Questa è una soluzione molto efficace per contrastare la formazione di condensa.

Che tipi di tetto posso realizzare?

Un tetto soggetto a infiltrazioni d’acqua o spifferi di aria fredda dall'esterno può causare una serie di problemi all'interno di una casa: ecco perché le competenze professionali di un conciatetto sono preziose. Sarà lui a consigliarvi su quale tipo di tetto realizzare in base alla regione in cui abitate e alle condizioni atmosferiche cui è sottoposta. Come per altre figure professionali, anche per i conciatetto esistono varie specializzazioni a seconda delle peculiarità che presenta la vostra casa. Ad esempio esistono lattonieri edili, che montano sui tetti lamiere e pannelli estremamente durevoli, in genere in acciaio inossidabile, rame e zinco, per realizzare tetti esteticamente gradevoli con un rivestimento a bassa manutenzione che può durare per decenni, o conciatetto per tetti piani o monostrato, che utilizzano una varietà di forniture di rivestimento per assicurare l'impermeabilità completa del tetto, come ghiaia e catrame caldo, bitume, piombo e gomma.

Come posso trovare idee per un tetto?

La directory esperti di homify vi permette di entrare in contatto facilmente con esperti che lavorano nel settore di riparazione e realizzazione tetti: uno strumento indispensabile, dunque, per chi si accinge a costruire la propria casa o sta per effettuare una ristrutturazione.