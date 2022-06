Le seguenti condizioni si applicano per la partecipazione online al Questionario di homify organizzato da Homify Online GmbH & Co.KG – (homify), Holländerstraße 34, 13407 Berlin.

1. La partecipazione è gratuita e non richiede l’acquisto di beni o servizi. Con la partecipazione al Concorso, l’utente accetta i termini e le condizioni. La partecipazione al Concorso può essere effettuata solo una volta. In caso di applicazione multipla, viene registrato solo il primo accesso.

2. Il concorso è aperto solamente gli adulti residenti in Europa. I minori dovranno avere il consenso del genitore o di un tutore legale per poter partecipare al Concorso. I dipendenti di homify, i loro parenti di primo e secondo grado, così come i partner in relazioni matrimoniali, di fatto o sentimentali, sono esclusi dalla partecipazione al concorso. Per partecipare è obbligatorio rispondere alle domande del questionario di homify.

3. Si potrà prendere parte al concorso fino alla mezzanotte del 21/12/2014, completando correttamente tutti i campi riguardo i dati richiesti. La partecipazione e l’intervento di terzi, come mediatori, è vietata. La partecipazione e il correlativo sorteggio potrà avvenire solo ed unicamente una volta. Il partecipante è completamente responsabile dei dati forniti.

4. Chiunque risponderà alle domande del Questionario di homify prima del 31/05/2015 e fornirà il proprio indirizzo e-mail, verrà automaticamente inserito nel sorteggio. La partecipazione e l’intervento di terzi, come mediatori, è vietata. La partecipazione e il correlativo sorteggio potrà avvenire solo ed unicamente una volta, anche se il partecipante avrà utilizzato più indirizzi e-mail. Il partecipante è completamente responsabile dei dati forniti.

5. I partecipanti accettano automaticamente ed esplicitamente l’uso dei propri dati personali per il concorso e la notifica dei vincitori. In particolare, il partecipante è in accordo con la divulgazione dei propri dati personali con la direzione organizzativa del concorso. Un trasferimento dei dati a terzi, soprattutto a fine commerciale, non è autorizzato.

6. I vincitori e i loro premi verranno sorteggiati a caso. I vincitori saranno successivamente avvisati tramite e-mail. Il vincitore otterrà il premio solo se, in seguito al ricevimento di notifica del premio nella casella mail, confermerà di aver ricevuto tale e-mail entro la mezzanotte dell’ 8 giugno 2015. In caso di mancata conferma, homify si prende il diritto di sorteggiare un nuovo vincitore. Non è possibile sostituire il premio in contanti o scambiarlo. I premi non sono trasferibili. In caso di necessità, il vincitore accetterà il cambio del premio, solo se questo è causato per ragioni che vanno al di là del controllo degli organizzatori del concorso (homify). Non è permessa la vendita all’asta del premio. Il premio verrà consegnato entro e non oltre la fine di luglio 2015.

7. homify ha il diritto di escludere i partecipanti che violano il presente Regolamento Ufficiale o che si ha il sospetto manipolino il corso regolare del gioco. Questo include in particolare, i tentativi di influenzare il processo di partecipazione, tra cui l’interruzione della partecipazione attraverso mezzi automatici o per influenzare il voto, e l’intenzione di molestare o minacciare i dipendenti e altre parti interessate. Se le condizioni di partecipazione espresse sopra non verranno rispettate, homify si riserva il diritto di chiedere la restituzione del premio.

8. homify farà tutto il possibile per far rispettare le regole e per garantire la massima trasparenza. Tuttavia, homify non si dichiara responsabile di eventuali irregolarità da parte dei partecipanti, come false dichiarazioni o reclami, oltre che per qualunque errore tecnico in relazione al sorteggio del vincitore.

9. La decisione finale di homify è irrevocabile. Ciò include la scelta del vincitore e del premio.