Salus per aquam: un concetto che ci riporta a tempi antichi, ma che fa subito pensare al relax che si prova in una sauna o in una piscina, in cui corpo e mente sono sottoposti a quella miracolosa sensazione che solo l’acqua ci può donare. Ecco perché il sogno di molti è quello di creare uno spazio privato nella propria abitazione in cui godere dei benefici di una sauna. Se avete questo sogno nel cassetto, sappiate che realizzare una sauna nella propria casa non è uno di quei plus che solo i vip si possono permettere. Se ben progettata e ideata una sauna può essere alla portata di tutti: esistono infatti soluzioni che si adattano a ogni esigenza.

Quali sono le migliori idee per la mia sauna?

Per prima cosa è importante quantificare il vostro budget di spesa, in base al quale potrete effettuare le scelte più adatte per creare la vostra sauna casalinga, bagno turco o qualsiasi altra soluzione che si adatti alle vostre disponibilità economiche e ai vostri gusti. Fatto questo, è importante identificare lo spazio in cui realizzarla: la soffitta può essere un ambiente ideale da adattare a questo scopo, come anche il bagno degli ospiti o qualsiasi stanza che finora avete usato solo per scopi di contenimento. È poi necessario dotare l’ambiente che adibirete a sauna di una fornitura di acqua, con l’aiuto di un idraulico specializzato.

Che tipi di sauna posso realizzare?

In commercio ci sono tantissime soluzioni diverse per realizzare una sauna, adatte a tutte le tasche. Per chi ha spazi e budget ridotti il box di plastica che si chiude a cerniera lasciando fuori la testa è un’ottima soluzione per dimagrire stando seduti all'interno della struttura, che è dotata di un generatore di vapore. Per realizzare una vera sauna, invece, sarà necessario un ambiente grande a sufficienza per contenere una panca su cui sdraiarvi o sedervi con altri. Sono disponibili sul mercato dei kit completi oppure anche moduli separati per personalizzare la sauna secondo i vostri gusti. Non dimenticate che una vera sauna necessita di pareti in legno naturale (ad esempio abete o larice), materiale isolante che garantisce il massimo isolamento termico ed è resistente ad alte temperature e a variazioni di umidità. Infine lavorate sugli arredi: potete scegliere mobili bianchi o di colori più vivaci o utilizzare luci soffuse e tonalità più scure e magari dotare la vostra spa anche di attrezzature per massaggi e trattamenti di bellezza. Insomma: la vostra sauna casalinga dovrebbe essere fornita di tutto ciò che vi aiuta a rilassarvi e a dimenticare lo stress, oltre a eliminare la rigidità muscolare accumulata dopo una lunga settimana di lavoro.

Come posso trovare idee per la mia sauna ?

Su homify potete trovare idee, spunti e suggerimenti per scegliere le soluzioni più adatte a voi, salvandole poi nel vostro libro delle idee, una sezione riservata ai vostri progetti.