La ristrutturazione di una casa comporta una quantità di lavoro che non è da sottovalutare, ma che può portare a risultati davvero gratificanti. Per questo è necessario prima avere le idee chiare su quale sia il vostro progetto di ristrutturazione casa e come eseguirlo, magari avvalendovi dei servizi di professionisti del settore.

Quali sono le idee migliori per una ristrutturazione di casa?

La vostra abitazione vi sembra vecchia e con strutture obsolete, o magari vi trasmette un senso di claustrofobia e di malinconia e la vorreste trasformare in uno spazio più ampio e luminoso? Ecco che entra in gioco l’ipotesi di effettuare una ristrutturazione di casa, che può essere di diversi tipi e coinvolgere svariate parti della vostra abitazione. Ad esempio una ristrutturazione può non necessariamente comportare la riparazione di elementi della casa, ma anche il cambiamento dello stile architettonico. In questi casi la ristrutturazione della casa si prefigge di mantenere gli elementi del design precedente e aggiungerne di nuovi, con classe ed eleganza nella scelta di ciascun dettaglio architettonico.

Che tipo di progetti per la ristrutturazione di casa posso realizzare?

Come dicevamo, quando si parla di ristrutturazione di casa si apre tutto un mondo di possibilità e opzioni, che vi si parerà davanti appena inizierete a documentarvi un po’ sul tema. Per questo potrebbe essere un’ottima scelta, al posto di correre il rischio di farvi guidare solo dal vostro istinto stilistico o dall’abilità dell’impresa, assumere un architetto esperto in ristrutturazione casa: senz’altro il modo migliore per essere sicuri di non sprecare soldi in futuro per “rattoppare” dei lavori mal eseguiti. Tra le tecniche che un architetto ha a disposizione per mostrarvi come sarà la vostra abitazione una volta terminata la ristrutturazione di casa ci sono le visualizzazioni in 3D. Se ad esempio la vostra casa ha uno stile tradizionale, un architetto può utilizzare un apposito software di pianificazione con il quale è possibile aggiungere finestre, strutture metalliche supplementari e balconi, senza perdere la coerenza stilistica con il resto dell'edificio. In questo modo l’architetto vi spiegherà le varie fasi del progetto di ristrutturazione della vostra casa, mostrandovi nei minimi dettagli come si evolverà la struttura e quale sarà il risultato finale.

Come posso trovare idee per la ristrutturazione di casa?

Su homify trovere innumerevoli spunti, idee e ispirazioni per la vostra ristrutturazione di casa, insieme a un elenco di architetti professionisti specializzati in diversi stili, che potrete visionare facilmente, mettendovi subito in contatto con quello che fa al caso vostro.