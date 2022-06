Ristrutturazione bagno

Un bagno è perfetto quando non è sono bello, ma anche funzionale. Se vi rendete conto che il vostro non rispetta nessuna di queste due caratteristiche allora è davvero venuto il momento di pensare alla ristrutturazione del bagno.

Quali sono le idee migliori per la ristrutturazione del bagno?

Il bagno oggi è concepito come una stanza elegante, rilassante, lussuosa e rasserenante, un luogo in cui rivitalizzarsi e rinascere dopo una giornata frenetica. Per questo i vostri progetti di ristrutturazione del bagno devono tenere conto di questi requisiti se volete essere certi di non sbagliare. Se ad esempio avete in mente uno stile moderno per la ristrutturazione del bagno scegliete una vasca freestanding, disponibile in una ampia gamma di stili e finiture, una doccia walk-in, molto in voga nelle case moderne, piastrelle con pattern decorativi per il pavimento e regalate alle pareti un nuovo look rinfrescando il colore dei muri e sostituendo le piastrelle. Il grigio è un colore molto in voga, in grado di regalare alla stanza un aspetto elegante e pulito, e può essere magari compensato da una parete a effetto con decorazioni a mosaico nei colori caldi della terra.

Magari invece preferite uno stile rustico per la ristrutturazione del bagno?

Allora adottate legno e pietra alle pareti, sul soffitto e per gli accessori, cosa che aiuterà a ricreare un perfetto bagno in questo stile nel vostro appartamento. Per i mobili e gli scaffali da bagno poi il legno naturale non lucidato è semplicemente perfetto. Un’altra soluzione originale per il design del vostro bagno in stile rustico sono gli inserti in legno lucido tra le piastrelle.

Che tipo di progetti per la ristrutturazione del bagno posso realizzare?

I progetti che hanno a che fare con la ristrutturazione del bagno sono davvero infiniti, come infinite sono le soluzioni di arredo, la scelta degli accessori e dei sanitari e le proposte di rivestimento per le pareti e il pavimento sul mercato. Per questo, se il vostro budget ve lo permette, valutate la possibilità di rivolgervi a un interior designer specializzato in bagni: sarà lui a guidarvi nella ristrutturazione di un ambiente requisiti specifici come il bagno, consigliandovi sullo stile più adatto, che dovrebbe riflettere quello del resto della casa, pur presentando caratteristiche a sé stanti.

Come posso trovare idee per la ristrutturazione del bagno?

Se avete in mente progetti di ristrutturazione del bagno, fate una ricerca nelle ultime tendenze del design per cercare ispirazione. Potrete trovare splendidi spunti di design per il bagno sul sito web di homify, un ottimo punto di partenza per qualsiasi progetto che coinvolga la vostra abitazione o per mettersi in contatto con i migliori professionisti del settore.