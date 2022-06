A volte cambiare la disposizione dei mobili, comprarne di nuovi e adottare una nuova gamma di colori in una stanza può non essere sufficiente per donare un nuovo look a un appartamento. In questi casi dovreste prendere in considerazione di fare un passo in più e modificare la struttura di base della vostra casa, effettuando una ristrutturazione.

Quali sono le idee migliori per una ristrutturazione?

Spesso si effettua una ristrutturazione alla propria abitazione per far cambiare faccia all’appartamento, risanare delle strutture danneggiate o magari rendere un’abitazione più spaziosa con un ampliamento. Un’opzione, quest’ultima, particolarmente popolare tra le coppie che desiderano avere dei figli e che quindi hanno bisogno di più spazio per le camere dei bambini. In questi casi un’ottima soluzione è affidarsi a una ditta specializzata in ristrutturazione, che si occuperà di effettuare un sopralluogo nel vostro appartamento e di fare una valutazione accurata della sua condizione. In questo modo potrà rilevare eventuali problemi alle strutture, come formazione di ruggine, scolorimenti delle superfici, perdite dal tetto, danneggiamento e crepe della muratura, etc., analizzandone le cause ed effettuando eventuali riparazioni immediatamente, se necessarie. In questo modo l’impresa potrà sottoporvi dei piani su come affrontare i problemi o stabilizzare e conservare la struttura, cosa che ne aumenterà la longevità. Non dimentichiamo che una ristrutturazione può anche coinvolgere solo alcuni elementi della casa, come porte, finestre, pavimenti, ecc.

Che tipo di progetti per la ristrutturazione posso realizzare?

Come abbiamo visto, esistono diversi tipi di ristrutturazione, così come sono svariati i progetti di ristrutturazione che possono essere effettuati su una casa, un appartamento o sui suoi elementi strutturali. Allo stesso modo, sono anche diversi i professionisti che vi possono supportare nei lavori di ristrutturazione. Tra questi gli interior designer, che potranno offirvi preziosi consigli d'arredo e decorazione per il vostro progetto di ristrutturazione, gli imbianchini, che, oltre a verniciarle, sanno preparare le superfici prima della verniciatura e riempire buchi o crepe con gesso o stucco, o un pavimentista, che potrà pianificare, progettare e posare la pavimentazione su tutte le superfici calpestabili della vostra casa.

Come posso trovare idee per la ristrutturazione?

Potrete trovare idee per la ristrutturazione del vostro appartamento da mille fonti diverse, come cataloghi, riviste di settore e negozi di arredamento. Tra tutti i vari metodi a disposizione c’è anche homify, la piattaforma online che vi aiuta a mettervi facilmente in contatto con professionisti esperti e qualificati, oltre a proporvi innumerevoli idee e spunti per il progetto di ristrutturazione della vostra abitazione.