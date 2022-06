Rinnovare la propria casa è un’ottima alternativa al trasloco e ha in più il vantaggio di non dovervi separare dalla vostra abitazione, che diventerà, dopo i lavori di rinnovamento, più bella e curata nelle finiture, più moderna e funzionale.

Quali sono le idee migliori per rinnovare casa?

In genere rinnovare casa comporta prendere una proprietà dall’aspetto decadente e trasformarla in un’abitazione che sembrerà nuova di zecca. I materiali di costruzione di un’abitazione si usurano col passare degli anni e con essi anche le mode cambiano: tutti fattori che possono dare alla vostra abitazione quell’aspetto antiquato e un po’ obsoleto che magari avete notato da un po’ e che vi ha fatto finalmente decidere di rinnovare la vostra casa. Come avrete già capito, sfogliando le riviste di settore o i siti internet dedicati come homify, una mano di vernice alle pareti e un cambio nella decorazione degli interni non saranno sufficienti al vostro scopo. Ecco dunque arrivato il momento di far entrare in azione degli esperti del settore, che vi potranno aiutare in questo importante compito con la loro professionalità ed esperienza sul campo.

Come posso rinnovare casa?

Ciò che vi serve è un interior designer, che saprà rinnovare la vostra casa, lavorando a tutti i livelli su ogni camera della vostra abitazione, in modo da realizzare per voi gli spazi abitativi che avete sempre sognato. Tra i suoi compiti ci sono, ad esempio, valutare se abbattere o meno dei muri interni, prevedere nuove finestre e creare corridoi, installare un nuovo sistema di illuminazione e consigliarvi sul miglior rivestimento per i vostri pavimenti. Il vostro progetto di rinnovare casa può comportare anche la decisione di sostituire i materiali danneggiati per donare all’intero edificio un tocco più fresco e vivace. Per queste mansioni l’architetto è il professionista che fa al caso vostro: sono molti gli architetti specializzati in lavori di rinnovamento e ristrutturazione, che sanno distinguere gli elementi strutturali e i materiali che possono essere conservati, da quelli che devono invece essere sostituiti. Rimarrete sorpresi vedendo quanto possa cambiare l'aspetto del legno e della pietra segnati dagli anni e dalle intemperie una volta ripuliti e rinnovati con le tecniche più all’avanguardia: un architetto specializzato saprà darvi consigli su come rinnovare la vostra casa con gusto e armonia nei dettagli.

Come posso trovare idee per rinnovare casa?

Su homify potrete sfogliare, consultare e salvare in una sezione dedicata una vasta gamma di idee e di opzioni per rinnovare casa. Sia che scegliate di rinnovare una stanza o l’intera casa da soli, sia che decidiate di consultare un esperto per richiedergli una consulenza gratuita, potrete sempre trovare la soluzione che fa per voi su homify.