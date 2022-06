Vi sarà capitato di trovarvi davanti a un bivio: acquistare una nuova casa o ricostruire la vostra casa attuale? Esistono pro e contro per entrambe le scelte, ma quello che è certo è che chi si sente emotivamente attaccato alla propria abitazione farebbe di tutto per continuare a viverci, migliorandola però nei suoi elementi strutturali e nelle finiture. Ecco che quindi entra in gioco la possibilità numero 2, quella di ricostruire casa.

Quali sono le idee migliori per ricostruire casa?

Si può trattare di ricostruire una porzione di una casa, come la cucina, il bagno, le camere da letto, per donare loro un look più moderno o contemporaneo, un’intera abitazione o magari anche tutto l’edificio. I vecchi elementi rimangono e ne vengono aggiunti di nuovi, modificando e abbellendo il design degli interni e degli esterni. A volte poi ricostruire casa comporta anche un restauro strutturale, che implica un cambiamento nella struttura di una stanza o dell’intero stabile. Non dimenticate poi che per ricostruire casa è obbligatorio ottenere i permessi necessari in anticipo, al fine di evitare ritardi nella realizzazione del progetto. In questi casi, sono particolarmente preziose figure professionali come un geometra o un avvocato esperto in materia di pianificazione.

Come posso ricostruire casa?

In tutti questi casi è importante avvalersi di ingegneri, architetti o imprese edili indispensabili per la pianificazione, la progettazione e la supervisione dei processi di costruzione: saranno loro a valutare e rilevare i principali problemi strutturali, se ce ne dovessero essere, e a proporvi le soluzioni più adatte al vostro caso e alle vostre esigenze. Se desiderate ricostruire la vostra potrebbe rivelarsi inoltre indispensabile anche la consulenza di un interior designer, che è in grado di pianificare e riorganizzare tutti gli elementi interni alla vostra casa, disporre nel modo più consono ed efficace le apparecchiature e gli arredi, che possono includere prese elettriche, zone di contenimento, pareti e altre finiture interne.

Come posso trovare idee per ricostruire casa?

Se volete ricostruire la vostra casa homify è la piattaforma in grado di mettervi in contatto con aziende locali, professionisti ed esperti che lavorano in questo campo: potrete leggere le recensioni su di loro e avere subito a disposizione i loro dettagli di contatto. Ma non solo: su homify troverete anche innumerevoli idee per ricostruire casa dando un nuovo look al vostro appartamento, o anche solo a una stanza, scegliendo un nuovo stile, un design a tema, tanti suggerimenti e spunti per realizzare una casa come nuova, secondo il budget che avete a vostra disposizione e seguendo i vostri gusti.