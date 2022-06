Progetti di interni

Realizzare dei progetti d’interni di design e funzionali è la parola d’ordine per dare una ventata di freschezza a una casa un po’ datata o per realizzare ambienti belli e ben strutturati per la vostra casa in costruzione.

Quali sono le migliori idee per progetti d’interni?

Per dare vita a dei progetti d’interni efficaci è bene innanzitutto avere le idee chiare sulle proprie necessità, sia a breve sia a lungo termine. Vorreste una camera in più, o magari più spazio per la vostra cucina? Desiderate un secondo bagno o volete modificare la divisione degli spazi e magari separare la zona giorno dalla zona notte? Le esigenze possono essere le più varie, ma è importante avere una risposta chiara alla domanda: “A quale scopo voglio realizzare dei nuovi progetti d’interni per la mia casa?”. Non dimenticate poi di prendere in considerazione finiture e altre dotazioni, valutando magari se sia il caso di rinnovare la pavimentazione, ristrutturare gli impianti di riscaldamento, aggiungere un controsoffitto in alcune stanze. Dei progetti d’interni possono includere anche interventi legati alla decorazione degli spazi: le piastrelle della cucina potrebbero aver bisogno di un nuovo look, o magari vorreste ridipingere le pareti delle camere da letto con nuove tonalità, o rivoluzionare completamente arredi e accessori della vostra abitazione.

Come posso realizzare dei progetti d’interni?

Una volta che avrete individuato quali sono le vostre necessità e dopo esservi consultati con tutta la famiglia, valutate di avvalervi di professionisti del settore, che sappiano guidarvi nelle vostre scelte e possibilmente anche darvi degli spunti in più sui progetti d’interni per la vostra casa. Tra questi, potreste coinvolgere un architetto, che potrà, tra le altre cose, evitarvi imprevisti burocratici, ottenendo le necessarie autorizzazioni edilizie, un costruttore edile, che oltre a dirigere i lavori, potrà supervisionare il team di progettazione e i vari subappaltatori, un interior designer, che saprà interpretare i vostri gusti, metterli su carta e realizzare soluzioni per il vostro progetto d’interni cui non avreste mai pensato.

Come posso trovare idee per progetti d’interni?

Potrete trovare una grandissima quantità di idee e proposte per i vostri progetti d’interni su homify, una piattaforma online per la progettazione, ristrutturazione e interior design innovativo. Qui potrete navigare facilmente attraverso le diverse sezioni, ambiente, esperti, prodotti, magazine, che vi apriranno una panoramica completa e variegata sul mondo dell’arredo casa e del design, oltre a mettervi in contatto con i migliori esperti del settore nella vostra zona come architetti, interior designer ed home stager. Homify sarà il migliore partner dei vostri progetti d’interni.