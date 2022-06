Tanti scelgono i pavimenti in vinile per la loro convenienza. Ma i vantaggi sono molti di più: questo tipo di pavimenti offre infatti anche una lunga durata e, se installato correttamente, è resistente a graffi e ammaccature. Scopriamone di più.

Quali sono le idee migliori per pavimenti in vinile?

I pavimenti in vinile, oltre al loro basso costo, offrono molti vantaggi e godono di caratteristiche ideali che li rendono oggi una delle soluzioni più richieste per l’arredo casa. Sono innanzitutto molto elastici, cosa che li rende adatti alle camerette dei bambini, a stanze da gioco, asili etc. Sono poi resistenti all'acqua e possono quindi essere usati anche in cucina, in bagno e in lavanderia, anche per la loro resistenza all'usura. I pavimenti in vinile forniscono un ottimo isolamento acustico e sono anche idonei alla posa su pavimenti riscaldanti, un trend che sta prendendo sempre più piede in questi anni. Avendo il vinile uno spessore molto contenuto, risulta essere un materiale ideale per la posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti, senza quindi i costi e i disagi della demolizione. Dulcis in fundo, i pavimenti in vinile danno la possibilità di imitare perfettamente altri materiali: avrete quindi modo di sbizzarrirvi nella scelta del vostro pavimento in vinile a effetto parquet, marmo, ceramica. Senza contare poi che i pavimenti in vinile sono ecologicamente avanzati, dato che questo è uno dei pochi materiali per l'edilizia riciclabile al 100%. Insomma, se siete alla ricerca di piastrelle morbide per la cucina, il bagno, la camera dei bambini o anche per il vostro salotto, le piastrelle in vinile potrebbero essere la soluzione che fa per voi.

Come posso realizzare pavimenti in vinile?

I pavimenti in vinile sono facili da posare, tanto che potrete farlo voi stessi anche senza l’aiuto di un professionista. Se però volete che venga svolto un lavoro a regola d’arte, il consiglio è quello di affidarvi a un piastrellista professionista, che potrà mettere al vostro servizio la sua competenza e professionalità per garantirvi una finitura professionale. Una cautela nella scelta di un piastrellista per la posa dei vostri pavimenti in vinile è quella di verificare che abbia esperienza specifica nel tipo di progetto che volete realizzare.

Come posso trovare idee per pavimenti in vinile?

Su homify troverete una miriade di spunti e idee progettuali per realizzare dei bellissimi pavimenti in vinile, insieme ai contatti dei migliori professionisti del settore nella directory esperti: trovare il piastrellista che fa al caso vostro sarà semplice e immediato grazie alla panoramica completa di esperti offerta da homify.