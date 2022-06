Come arredare casa in stile vintage

C’era un tempo in cui tutto era vintage, ma noi ancora non lo sapevamo. Questa affermazione bizzarra, in realtà, nasconde la vera essenza di questo concetto. Che sia per l’arredamento della casa o per la moda, come sappiamo, il vintage attribuisce qualità e valore a oggetti e prodotti del passato, che comunque fanno parte del XX secolo. Icone e miti stanno protraendo il loro fascino, passando di generazione in generazione, entrando così di diritto nell'ideale di bellezza di un'intera società. Ormai lontano da essere una moda passeggera, il vintage ripropone questi oggetti di culto che uniscono appassionati di tutto il mondo: la Cinquecento, la Vespa e i dischi in vinile per la vita di tutti i giorni; la carta da parati, le sedie di design e il jukebox per l’arredamento in casa, ma non solo.

Oggi, con questo Libro delle Idee, vogliamo dar vita ad un ossimoro rappresentato dal termine vintage contemporaneo. I nostri architetti, designer e professionisti dell’arredamento sono tornati indietro nel tempo, esplorando le trame, i disegni d’interni e lo stile di una finestra temporale che va dagli anni Cinquanta, agli anni Ottanta. Siete pronti per salire sulla nostra personale macchina del tempo?