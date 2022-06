Che piante per il nostro appartamento? I consigli di Tiziano Codiferro

3 – Cosa possiamo fare affinché le nostre piante rimangano in vita il più a lungo possibile? I concimi sono sempre necessari?

“Come uomini e animali, anche le piante in genere soffrono le correnti e non amano gli sbalzi termici. Evitate quindi la vicinanza con i caloriferi e collocatele in prossimità di una fonte luminosa possibilmente naturale, come quella di una finestra, magari esposta ad est, avendo cura di sottrarle all’azione diretta dei raggi solari filtrati dal vetro dell’infisso.”

“Compatibilmente con le vostre esigenze di riscaldamento, evitate di tenere il termostato di casa troppo alto, cosa che oltretutto seccherebbe eccessivamente l’aria anche per voi: le piante d’appartamento sono in genere di origine tropicale e tollerano bene un range di temperatura dai 15 ai 25 °C: tuttavia se potessero scegliere opterebbero sui valori più bassi più che su quelli elevati!”

“D’inverno è importante porre rimedio all’aria troppo secca delle nostre case che ospitano piante in vaso, in parte nebulizzando le chiome delle specie che lo permettono (non tutte traggono giovamento da questo trattamento), in parte attrezzando i sottovasi di palline di argilla espansa, che assorbono l’acqua delle annaffiature in eccesso e la rilasciano lentamente per evaporazione, migliorando il microclima intorno al vaso.”

“Annaffiate con parsimonia ma regolarmente, quando sentite che la terra del vaso si sta seccando e sempre con acqua non calcarea, avendo cura di fare decantare a dovere l’acqua del rubinetto. Tenete pulita con cura la superficie delle foglie dalla polvere, per migliorarne la fisiologia e l’assorbimento di luce.”

“Per le piante da interni è importante anche la concimazione a fine inverno, ma senza esagerare: potreste andare incontro a un eccesso di sali minerali, provocando effetti come l’ingiallimento o la perdita del fogliame.”

“Per il rinvaso: va fatto sicuramente prima che le radici diventino troppo grosse per il loro contenitore, rispettando i periodi più indicati per le varie piante. In estate se avete spazio potete trasferire le vostre beniamine all'aperto in un luogo riparato del giardino o del balcone.”