Trasformare il giardino: 3 progetti prima e dopo

Abbiamo deciso che dedicheremo le vacanze in arrivo a sistemare finalmente il nostro giardino? Ecco allora 3 progetti prima e dopo che ci potranno di certo offrire interessanti spunti per trasformare il giardino da anonimo spazio esterno ad affascinante ambiente da vivere con la famiglia e gli amici. E non importa se la superficie a disposizione non sarà troppo ampia, perché con un pizzico di fantasia potremo creare un giardino di grande impatto anche in pochi metri quadrati: scopriamo come in questo Libro delle Idee!