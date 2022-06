Come creare uno spazio per lo yoga in casa

Oggi vogliamo aiutarvi a creare il vostro spazio per lo yoga in casa o l'attività fisica in genere, con sei diverse ispirazioni.

Trovandoci in una società che si nutre dei ritmi schizofrenici di una vita quotidiana sempre più veloce e disattenta, non possiamo che giovare di tutte quelle attività che ci riportano ad avere un rapporto concreto con le cose. Così, ricordarsi che l’impasto della pizza o del pane possiamo farlo anche con le nostre mani, come provvedere a far crescere il nostro piccolo orto sul balcone, non rappresentano solo de passatempi che possono aiutarci a risparmiare qualche soldo in più. Queste attività diventano infatti un modo per riportarci alla realtà della vita e della natura. Lo stesso vale per il nostro corpo: abbiamo così tanta fretta che spesso ci dimentichiamo di cosa significhi avere consapevolezza dei nostri muscoli, delle nostre articolazioni e sì, anche del nostro respiro. Per quest’ultima eventualità la soluzione creativa è rappresentata dallo yoga, una vera e propria coreografia di equilibrio per l’anima e il corpo capace di farci scoprire muscoli che pensavamo neanche esistessero nel nostro fisico e di far muovere o interagire con parti del nostro organismo che di solito non consideriamo neanche..per esempio quante volte al giorno vi viene in mente di muovere le anche o le dita dei piedi? Se siete però appassionati di questa disciplina, saprete allora sicuramente quanto sia importante praticarla con regolarità,se possibile anche più di una volta al giorno..ecco allora che diviene essenziale trovare uno spazio per lo yoga anche a casa nostra, anche quando il tempo per andare in palestra non possiamo o non lo vogliamo trovare. Ma quali sono le caratteristiche che uno spazio per lo yoga domestico dovrebbe avere?