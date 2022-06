16 Foto di Mansarde Incantevoli

Come abbiamo visto le mansarde possono essere utilizzate in molteplici modi e trasformate in base alle esigenze di chi vive la casa. La mansarda può diventare una camera da letto, oppure un living avvolgente e intimo, in cui ritrovarsi per spendere delle ore di assoluto relax. Una mansarda moderna può essere arricchita da divani e poltrone, o magari essere lasciata libera per diventare una piccola palestra domestica dove tenersi in forma. Le mansarde arredate in questi giorni sono spesso utilizzate anche come spazi per l’ufficio in casa per lo smart working. Insomma le mansarde moderne rappresentano una fortuna e una sfida progettuale per gli interior designer che devono dare carattere all’ambiente, arredarlo e organizzarlo in maniera personale e funzionale, trovando i giusti colori per le pareti e per il soffitto, altro elemento che in questo spazio diventa ancora più presente e rilevante.