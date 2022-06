Un ingresso suggestivo con le scale esterne di design

Un biglietto da visita importante per la casa, nonché elemento strutturale essenziale per l’accesso. Dalle più suggestive con pedate a sbalzo per lasciar libera la visuale di un sottoscala panoramico, alle più tradizionali con pedate in pietra incastonate nella muratura, le scale esterne ricoprono un ruolo fondamentale sia quando sono collocate all’ingresso dell’edificio, residenziale o commerciale, che quando conducono l’ospite ai livelli inferiori, incluse piccole taverne, cortili o spiazzi interni ed entrate secondarie. Nelle progettazioni moderne, alla funzionalità oggettiva si affianca sempre più anche un’accurata ricerca stilistica, in una direzione di outdoor design che guarda non solo alla resistenza della struttura di base per garantire sicurezza, ma anche all’armonia delle componenti, come materiali o forma, a seconda della fattezza dello stabile che accompagnano. In cemento armato o marmo per location contemporanee, in pietra per caratterizzare quelli più country, o in legno per i più rustici, ecco 10 progetti interessanti dall’Italia e dall’estero.