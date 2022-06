homify 360°: un esempio per ristrutturare casa in stile mediterraneo

Appena entrati ci rendiamo conto di trovarci in una casa semplice ma elegante, dove le caratteristiche tipiche dell’architettura eoliana si mescolano con le ultime tendenze di design.

I colori della natura siciliana- come il grigio ricco di sfumature della pietra lavica, il color sabbia e l'azzurro cenere- ci fanno subito capire quanto sia stato importante il ruolo dei materiali locali nella progettazione di questa abitazione.

Vediamo ad esempio come le mensole del soggiorno, siano in pietra lavica, e la lampada in primo piano sulla sinistra,sia stata realizzata con sasso di origine lavica trovato sulla spiaggia dell'isola. Per il pavimento, la scelta è ricaduta sul cemento spatolato, ricoperto da una resina trasparente protettiva che gli conferisce una particolare lucentezza.