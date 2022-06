Un loft ristrutturato, tra design e vintage

L’ambiente si rifiuta di adottare solo il bianco come cromia, per questo ospita, sul lato interno, colori vivaci in grado dare più personalità all'ambiente e al loft. Il risultato finale è un mix sicuramente di forte impatto, sia per le scelte dei colori, sia per materiali utilizzati: la pavimentazione in pietra lastricata finisce sul pavimento in legno, senza nessuna porta o parete che ci prepari al cambiamento.