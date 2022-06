La casa perfetta quando andrai in pensione

Se siete alla ricerca di una dimora che vi dia la pace dei sensi, l'architetto brasiliano Renato Teles ha qualcosa che potrebbe interessarvi perché ci sono momenti nella vita in cui abbiamo bisogno di pace assoluta. Forse non è una questione di necessità, ma di desiderio. E in questo caso, cosa c'è di meglio che ritirarsi in una casa per godere della pace tanto desiderata, godendo delle piccole cose della vita, in armonia con la natura?

Si tratta di una bella casa caratterizzata angoli magici, immersi nel verde e costruiti con materiali naturali e luminosi. Scopriamoli più da vicino.