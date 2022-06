La casa piccola dei tuoi sogni

Avere una casa da rivista sembra impossibile, ma in realtà basta il tocco sapiente di un architetto, un po' di attenzione ai dettagli e il gioco è fatto! Come in questo appartamento di PICCOLA BOTTEGA DI ARCHITETTURA, ad esempio. Già il nome dello studio ci fa capire l'importanza data all'aspetto artigianale e alla cura dei particolari. Tutto è studiato per creare ambienti dal forte carattere, ognuno con la propria specificità. Il risultato è un appartamento davvero incredibile, andiamo a scoprirlo!