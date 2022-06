8 cucine moderne che hanno quel qualcosa in più!

Lo spostamento che le aree funzionali della casa hanno vissuto sulla propria pelle, o meglio, superficie, è proprio quello avvenuto dalla massima praticità alla pulizia delle forme per ottenere un'ottima estetica. La cucina, prima fra tutte, quella inserita nel progetto corrente, si ritrova così sempre meno lasciata in disparte, soprattutto negli open-space, e anzi valorizzata con materiali che caratterizzano il living e la sala da pranzo, pur non dimenticando comodità e innovazione.