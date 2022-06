Architettura che vede oltre

Ecco svelato il trucco, o l'idea geniale come dir si voglia. Un vetro in tinta unità diventa corrimano e sostegno per la scala. Un oggetto insolito per un'abitazione, come il monolite di 2001 : odissea nello spazio.

Il soffitto alto e lo spazio senza barriere riconducono ad concezione moderna della casa, sicuramente più di un ordinario open space. I materiali, semplici e puri, e l'arredamento – da notare il curiosissimo tavolino al centro – ci consentono di vivere nel futuro.