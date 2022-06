10 tappeti shaggy per ammorbidire living e camere

Arredi e complementi giocosi sono un vero alleato per le case moderne: vasi, soprammobili di ogni genere ma anche tendaggi e tappeti nelle varianti più frizzanti ne sono l'esempio concreto, da aggiungere a piacimento all'interno di ogni ambiente. Chiari sono i diktat delle tendenze attuali di interior design, tutti da riplasmare e trasporre nel piccolo a seconda degli ambienti a disposizione. Protagonisti allora di questa nostra nuova tappa sono proprio i tappeti shaggy, dalla duplice prerogativa. Multiuso e antiscivolo per natura, non solo sono esteticamente piacevoli per i tanti fili colorati, in tinta unita o a diverse sfumature, ma rappresentano anche un funzionale accessorio per il living e le camere da letto, basterà scegliere il modello giusto, con un occhio di riguardo al materiale anallergico e di facile pulizia. Rettangolare o quadrato, rotondo o con sagoma irregolare, ritorto, con pelo lungo o corto, dallo spessore minimo al più massiccio, il tappeto shaggy diventerà un must irrinunciabile sia per i grandi che per i piccoli.

Lasciatevi ispirare dalle idee più stuzzicanti, per trovare carpire spunti e arredare con i giusti complementi i vostri ambienti.