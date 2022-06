homify 360°: Casa VT, quando il bianco incontra il minimalismo

Immaginiamo una casa, quella che più di tutte vorremmo. Facciamo finta di avere un budget illimitato, ma di voler rimanere con i piedi per terra. Immaginiamo di essere persone normali, non quelle che vogliono esagerare, ma quelle che vogliono sentirsi in sintonia con la loro abitazione. Pensiamo a ciò che ci piace sopra ogni cosa, a quello che proprio non deve mancare nella nostra casa. Non stiamo parlando solamente di oggetti, ma anche di uno stile o di un colore che, più di ogni altro, non può non far parte dei nostri ambienti e quindi, di noi. State pensando al bianco o al minimalismo? O magari a entrambi? Bene, allora state leggendo l'articolo giusto.

Oggi vi vogliamo portare alla scoperta di una villa di medie dimensioni a Cavallino in provincia di Venezia. L'abitazione si trova immersa nel verde ed è caratterizzata da grandi finestre che si aprono sul contesto urbano circostante. Al suo interno troveremo grandi spazi aperti arredati in maniera sobria ed elegante, prevalentemente in bianco. Vi consigliamo quindi di continuare la lettura guardando da vicino tutto il progetto curato dallo studio Valeri.Zoia, esercitante nella stessa località nella quale è situata la villa.