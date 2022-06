Il progetto di un appartamento signorile a Berlino

Per delimitare meglio la zona riservata alla cucina, vediamo come il parquet lascia spazio ad un pavimento in piastrelle, comodo e funzionale in questo genere di ambienti: cucinando, si sa, qualche schizzo di pomodoro o qualche pezzetto di cibo, può finire inavvertitamente sul fondo, ecco che scegliendo le piastrelle per ricoprire il vostro pavimento, faciliterete la pulizia. Tornando al nostro appartamento, potete notare come lo spazio della cucina sia stato progettato per rimanere aperto. Ringo Paulusch ha voluto cogliere l'essenza di ciò, mostrandoci proprio questo mix di legno e piastrelle che contraddistingue l'ambiente. L'arredamento si presenta minimalista a prevalenza di bianco, con piccole finiture in materiali naturali come, ad esempio, il legno. Il risultato è un ambiente senza fronzoli, sobrio ed elegante.