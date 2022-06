Una casa assurda sia fuori che dentro

A cosa corrisponde l’idea di casa da sogno? Ognuno di noi ne ha una concezione diversa, alcuni sognano una casa di campagna idilliaca immersa nel verde dei prati, altri magari una dimora moderna e perché no, in vetro e nella periferia di una grande metropoli. Tutti però, siamo in grado di percepire la bellezza di una casa, sia che sia classica e elegante sia che sia moderna e raffinata.

La casa di cui stiamo per parlare riguarda il primo dei due casi, un progetto classico rivisitato in chiave moderna. Gli autori sono una coppia di architetti dello studio Evoluxury Design, e quella che stiamo per scoprire è proprio casa loro.

Curiosi? Tocchiamo con mano il risultato dell’intervento!