Da Garage Vecchio e Buio a Fantastico Appartamento Moderno

Il cambiamento è sorprendente. Come possiamo notare, l’unico elemento che è stato salvato del vecchio garage è solo il pavimento. Ora al suo posto troviamo una grande cucina moderna.

Le pareti e il soffitto sono stati tinteggiati in maniera volutamente irregolare con una vernice chiara e della malta. Il ricorso ad arredi su misura si è rivelata la scelta migliore per meglio organizzare non solo lo spazio orizzontale ma anche e soprattutto quello verticale. Un’altra soluzione intelligente è stata quella di comporre la cucina a forma di U , rigorosamente in bianco, in modo da lavorare non solo con maggiore facilità, ma anche per sfruttare lo spazio ricavato nel migliore dei modi. Basti pensare al piano snack che se n’è ricavato. Le basi sono state scelte in un tono più scuro, grigio, mentre i pensili, il top e gli elementi verticali, sfoggiano un tono bianco latte, semplicemente minimalista. Qua e là qualche elemento in legno, come le sedie e persino la porta, contribuiscono a dare un certo tocco rustico all'arredamento.