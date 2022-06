La casa da comprare se tu fossi una star di Hollywood

La cucina è caratterizzata da mobili in legno e rifiniti in laccato bianco, un piano di lavoro di granito grigio e da porzioni di cucina in turchese che esaltano l'eleganza e lo stile di questa cucina contemporanea.

La sala da pranzo, invece, è composta da un tavolo da pranzo circolare, coperto di specchi e sedie DSW, disegnati da Charles Eames, le quali presentano piedi in legno chiaro e la seduta in policarbonato trasparente che neutralizza l'ambiente, al fine di evidenziare gli elementi con tocchi turchese, come il divano di design nel soggiorno.