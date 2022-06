6 grandi idee per ottimizzare lo spazio in un piccolo cortile

Un cortile che si rispetti deve essere utilizzato in ogni momento dell'anno; in primavera, in estate e, perché no, anche nel resto dell'anno, soprattutto se si tratta di uno spazio chiuso o di un cortile interno. Pertanto, dobbiamo essere consapevoli del fatto che non sempre la luce naturale può essere presente nella misura che vorremmo.

Può capitare che anche spazi esterni luminosi possano risultare, in certe ore del giorno, bui e trascurati. Anche se a volte la luce naturale ci sembra sufficiente, a volte non lo è. Per questo è sempre un’ottima idea inserire degli spot luminosi qua e là, specialmente nei luoghi che intendiamo esaltare. Questo esempio mostra come in diverse aree dello spazio esterno, in particolare a livello del terreno, la luce può giocare un ruolo di assoluta centralità.