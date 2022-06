5 magnifiche case prefabbricate dai costi contenuti

Questo è senz’altro un interessante esempio che dimostra che è possibile avere una casa elegante e di ottima qualità, ad un costo ridotto e in tempi da record. Sia come casa per tutti i giorni o come casa vacanza, l'idea dominante è dare all’abitazione un’aria semplice, modesta ma al contempo moderna. Una casa di legno prefabbricata che può sfidare qualunque abitazione tradizionale in termini di qualità e prezzo.

Il suo legno grigio e lucidato è in perfetta simbiosi con le aride montagne circostanti. Un ambiente idilliaco per una vacanza o un ritiro durante il fine settimana, per esempio.

Il fatto di aver scelto il legno come elemento principale, sia nella struttura che nei rivestimenti e nelle finiture ha reso questo progetto molto competitivo in termini di qualità. Naturalmente, se si desidera un modello di casa più grande, è possibile aggiungere degli ambienti perché come tutte le case prefabbricate ha il vantaggio, di adattarsi perfettamente alle esigenze del committente.