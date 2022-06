Rubiamo 6 Idee Preziose da Questo Piccolo Appartamento

Se c’è una cosa che rende questo progetto davvero speciale, è sicuramente la distribuzione degli ambienti interni, attraverso cui gli architetti hanno preferito dilatare al massimo gli spazi piuttosto che frammentare l’abitazione in aree funzionali. Pur non avendo pareti divisorie, la sala da pranzo e la cucina sono sottilmente divise mediante una scansione spaziale che rende gli spazi più grandi di quanto in realtà non siano. È interessante notare come la sala da pranzo mediante il semplice inserimento di un'opera d'arte, funga da filtro verso il soggiorno, integrandosi perfettamente con il resto della casa. Nella cucina, minimalista e delicata, il bianco è l'indiscusso protagonista.