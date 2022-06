9 piccoli giardini che si adattano a qualsiasi corridoio

Tutti sogniamo di avere un delizioso giardino però a volte rinunciamo a questa idea dopo aver fatto i conti con spazi che si rivelano insufficienti a soddisfare le nostre aspettative. Beh come si suol dire: mai disperare, vediamo perché. La bellezza di un giardino non dipende essenzialmente dalla sua dimensione. Al contrario, avere un giardino piccolo può rivelarsi molto vantaggioso specialmente in rispetto alla rapidità e semplicità della manutenzione. Inoltre non c’è bisogno di grandi investimenti perché alcuni semplici dettagli floreali bastano per renderlo – con uno sforzo minimo – un piccolo gioiello. Vediamo dunque se queste sei proposte riescono a convincervi che la dimensione non è assolutamente un problema!