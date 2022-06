Solo 80 mq per casa rustica semplice ma affascinante

Terminiamo il tour nella camera da letto principale, una stanza che presenta la combinazione dei colori blu e bianco, che conferiscono all'ambiente un'atmosfera rilassante. In questo caso, il blu è stato utilizzato per i tessuti, sia per le lenzuola che per le tende, mentre le pareti sono bianche, in contrasto con il bel soffitto in legno.

Le piccole dimensioni di questa casa sono state massimizzate per ottenere una architettura rustica ma contemporanea, con spazi di funzione e pieni di stile.