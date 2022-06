Una trasformazione completa senza paragoni!

Ormai sapete bene che a noi di homify piace stupirvi, che sia con progetti favolosi, con ristrutturazioni incredibili o con suggerimenti per ridare vita al vostro giardino. Oggi non crederete ai vostri occhi, vedremo insieme come un appartamento davvero cupo e trasandato si è trasformato in uno spazio moderno e arioso, curato in ogni dettaglio! Il progetto è di ACERTUS, uno studio di Valencia specializzato in ristrutturazioni.