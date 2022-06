Come guadagnare spazio nella zona giorno: 6 soluzioni

Una soluzione di grande effetto per ampliare la percezione dello spazio nella zona giorno è quella di regalare dinamicità nell'ambiente, creando intriganti effetti di pieno vuoto. Per esempio, potremmo prendere in considerazione l'idea di creare aperture nei muri portanti. Oltre ai varchi, potremmo anche ricavare piccole nicchie, perfette da utilizzare come mensole o vere e proprie librerie, come vediamo in questa proposta di IN&OUTDESIGN. In questo modo potremo a fare a meno di mobili ingombranti, e guadagnare così ulteriore spazio.

Naturalmente sarà opportuno richiedere un parere preventivo a un ingegnere edile, che potrà anche redigere il progetto e offrici consulenza per la presentazione della documentazione necessaria in Comune. I regolamenti edilizi variano infatti a seconda delle diverse Regioni e del livello di interventi da eseguire: per questo sarà opportuno informarsi con attenzione prima di procedere.