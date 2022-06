Le piscine in vetroresina possono essere installate anche in una spa. In dimensioni ridotte rispetto ad una normale piscina da esterno, le piscine in un centro wellness sono piccole ed accoglienti e somigliano a delle vasche da bagno. Possono essere usate in sale per massaggi oppure in sale profumate per l'aromaterapia o anche in ambienti colorati per la cromoterapia. L'acqua ha il potere di rigenerare ed è un elemento che non può mancare in un centro benessere. Ecco perché oltre alle piscine ci sono anche vasche e bagni turchi.