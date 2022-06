La cucina è lo spazio intimo, unico e funzionale della casa. Dove molte belle storie hanno luogo, dove trascorriamo una gran parte del nostro tempo, e che normalmente associamo con l'ambiente più familiare della nostra casa. In questo Libro delle Idee homify vi presenta 40 bellissimi esempi di cucina, spazi per assaporare e condividere il proprio tempo in compagnia di familiari e amici. Seguiteci!