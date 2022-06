Travi in legno e arredamento moderno: bello e possibile!

La delicatezza con cui il prossimo progetto si presenta agli occhi di chi lo osserva è in parte dovuta alla neutralità dei colori usati, in parti alla scelta d'interior design. In questo specifico caso, tutto si tinge di bianco, anche le travi in legno del soffitto, che perciò divengono plus indiscusso a metà fra rustico e contemporaneo. Solo qualche tocco di rosso ciliegia pervade l'ambiente, ponendosi come unica nota di colore dal concept moderno.