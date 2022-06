E adesso sognamo un po'!

Casa Oos, di SANAHUJA&PARTNERS, è una di quelle case che si possono solo sognare, troppo belle per poter pensare che siano vere. Ebbene, noi di homify abbiamo pensato di portarvici a fare un giro, per farvi sognare un po'! Questa reggia contemporanea si trova in un contesto già di per sé idilliaco: la città di Alicante. Il terreno su cui si sviluppa questa casa unifamiliare di 250 mq presenta un forte dislivello, l'ingresso si trova nella parte più bassa. Una delle caratteristiche fondamentali del progetto è la netta divisione funzionale: la zona notte è completamente accorpata in un unico livello, al di sopra del quale c'è la zona giorno, comprensiva anche di terrazze e piscina. La palette dei colori è ridotta al minimo, si cerca di raggiungere la maggiore essenzialità possibile, per focalizzarsi sull'unico obiettivo che conta: la qualità degli spazi. Il linguaggio architettonico è dunque espressivo, con le sue linee così pulite.