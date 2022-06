5 idee favolose per ristrutturare il bagno con il cemento

Il bagno di un'abitazione è uno degli ambienti più intimi della casa. Non è solo la stanza in cui vi fate la doccia ogni giorno. È uno spazio in cui vi ritrovate a meditare, a fare voli pindarici con la fantasia, a proiettare voi stessi nel futuro. È anche per questo che c'è la tendenza a progettare questa stanza cercando le soluzioni più comode e confortevoli possibile; ed è per questo che si vuol rendere funzionale al massimo lo spazio a disposizione nella stanza da bagno.

In questo articolo vi mostriamo come sia possibile mixare ricercatezza e lusso a praticità e funzionalità, eleganza a confort. L'ingrediente principe che ci condurrà in questo piccolo viaggio è il cemento con i suoi grandi pregi. Ecco dunque cinque grandi bagni che vi aiuteranno a trovare l'ispirazione se state progettando di ristrutturare la vostra stanza da bagno.