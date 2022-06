Siamo in cerca di idee per personalizzare il nostro appartamento? Lasciamoci ispirare dalle proposte dei nostri esperti e scopriamo 5 spettacolari appartamenti sotto gli 80 mq che potranno di certo fornirci utili spunti per rendere unica la nostra casa. Dalla raffinata soluzione in stile minimalista, perfetta per una copia senza figli all'appartamento a misura di famiglia, passando per un moderno ma romantico loft, scegliamo la soluzione che più si adatta alle nostre esigenze e iniziamo a progettare la casa dei nostri sogni!