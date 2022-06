La ristrutturazione elegante che non ti aspetti

Un restyling totale per un look tutto nuovo è quello che vi proponiamo in questo articolo. Il progetto che vi presentiamo è quello che ha interessato un appartamento di 44 m2, sito a Strasburgo, che aveva necessità di essere rinnovato per poter essere immesso sul mercato degli affitti. L'arredamento che è stato scelto è in stile vintage; in particolare, i mobili ricordano molto lo stile che si rintraccia nei bistrot parigini. I lavori hanno riguardato, tra le altre cose, la sostituzione di rivestimenti per pareti e pavimenti, nonché la scelta del mobilio e dei complementi di arredo. Pronti a partire alla scoperta di questa trasformazione radicale?