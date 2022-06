6 progetti total white che non smetterai più di guardare

Una mansarda dal gusto retrò e un appartamento minimal-chic, una casa moderna e pratica e quella d'ispirazione scandinava. In questi 6 progetti d'autore, il total white rappresenta il filo conduttore di stile, declinandosi in ciascuno di essi, con un differente equilibrio, e prestandosi come base per diverse versioni d'interior design. Cominciamo subito il nostro tour per scoprire da vicino ogni abitazione e prendere spunto per creare un ambiente totalmente bianco di classe.