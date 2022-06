Una Casa in Sicilia che Nasconde una Fantastica Sorpresa

Spostandoci all'interno andiamo alla scoperta della cucina e del soggiorno. Quest'ultimo è uno spazio ampio, con zona differenziate – un lusso per pochi. C'è un'area con arredi più scuri, che rappresenta l'angolo ideale per la conversazione. Non possiamo non notare la iconica lampada parentesi, di Achille Castiglioni, che in questo ambiente minimale e moderno è semplicemente perfetta! Dall'altro lato, uno spazio per il relax e magari per la lettura.