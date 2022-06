Idee creative per la trasformazione del balcone di 2 m²

Un balcone, anche se piccolo, rappresenta una risorsa enorme per chi vive in città. È uno spazio che può avere utilizzi molteplici e, non potendo avere le comodità che garantisce un giardino, può essere un piacevole surrogato per estendere gli spazi della casa dedicati al relax e alla vita sociale. Ovviamente per usufruirne in questo modo è necessario renderlo gradevole, curarlo esteticamente e fare in modo che divenga uno spazio attrezzato e confortevole. Purtroppo molto spesso viene utilizzato semplicemente come spazio di deposito, o non sfruttato affatto. Se siete alla ricerca di qualche spunto per ridare vita al vostro balcone, questo progetto di DIE BALKONGESTALTER è quello che fa per voi!