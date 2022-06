Una fiaba di legno

Lo stile rustico è suscettibile di opinione, si sa. Legno e pietra al naturale non fanno per tutti, specie per i fedelissimi al minimal e al moderno. Siamo però convinti che una volta osservate le immagini di questo progetto, anche il più insospettabile sostenitore di arredo contemporaneo o design scandinavo non potrà rimanere impassibile… scoprite perché.