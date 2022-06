9 fantastiche case moderne!

Lasciamo la campagna per andare a vedere in che modo questi tipi di progetti riescono ad inserirsi in un contesto urbano sovraffollato come quello giapponese. In questo caso, si abbandonano le misure extra large a favore di volumi più piccoli. L’approccio materico rimane per lo più invariato con tanto uso di calcestruzzo per i volumi a sbalzo, poi legno e vetro a completare il tutto. Il risultato è una casa che sembra un piccolo gioco per bambini fatto di scatole.