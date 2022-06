Un Monolocale Rustico Con Un Bellissimo Giardinetto Che Incorpora Anche un B&B

Anche se il bianco è il protagonista principale di questo spazio abitativo, non ci si è dimenticati del colore. Un'idea da copiare anche per arredare il nostro monolocale o piccolo appartamento: sebbene un predominio del bianco per la pittura delle pareti e i complementi sarà preferibile per allargare ed estendere la percezione delle metrature disponibili, accenti di colore inaspettato daranno ulteriore interesse all'ambiente. Qui ad esempio il rosso acceso della testata del letto si affianca a delle cornici dello stesso colore che decorano le pareti. Piccoli semplici particolari come la lampade dal design minimal e il grazioso comodino modellato in metallo leggero conferiscono famigliarità a questa mini zona notte.

Notiamo inoltre la perfetta integrazione tra la zona pranzo e la zona notte. Di nuovo vediamo come la giusta disposizione dei mobili e le scelte cromatiche giuste riescano a farci percepire il tutto come un insieme coerente, grazie a soluzioni salvaspazio che non ci fanno avvertire la mancanza di partizioni: semplicemente non ne sentiamo la necessità.