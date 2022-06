Arredare casa con poca spesa? 5 problemi con 5 soluzioni!

Arredare la casa con pochi soldi a disposizione significa rinunciare ad alcuni dettagli forse poco utili ma certo di grande effetto, come per esempio la testata del letto nella nostra camera? Assolutamente no, perché con poche e semplici mosse è possibile avere un letto di grande impatto, a costo quasi pari a zero. Abbiamo qualche dubbio? Scopriamo come!

La soluzione:

Per ottenere una testata originale e di tendenza basterà semplicemente scatenare la fantasia o prendere spunto dai Libri delle Idee di homify, per trovare la giusta ispirazione e i consigli per realizzarla facilmente.

Per esempio, potremmo copiare la proposta nella foto e utilizzare la struttura una vecchia persiana in legno per creare una testata in perfetto stile shabby. L'unica spesa sarà sarà quella della vernice (se vorremo dipingerla) e del solvente per eliminare la vecchia! E per altre idee potremmo dare un'occhiata qui.