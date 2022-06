10 Idee di Case per Rendere Bella la Tua

Come in qualsiasi angolo della casa, anche sulle facciate possiamo osare con modifiche e ristrutturazioni. Giocando con colori, materiali, linee e forme è possibile arrivare a realizzare una facciata dall'aspetto spettacolare, proprio come la vostra fantasia la immaginerebbe. Elegante o innovativa o semplicemente sorprendente.

Essendo però un elemento esterno occorre tenere in considerazione il contatto diretto e continuo con gli agenti atmosferici e dunque ciò impone di servirsi di materiali di buona qualità che non si deteriorino sotto la costante esposizione al sole, al freddo, al vento, alla pioggia e al gelo. Siccome una facciata è per la vita (o quasi) sarà bene selezionare con cura i materiali con cui intendiamo realizzarla. Se sarà necessario un intervento di restyling dopo molti anni, questo costerà molto di meno se sotto c'è una buona base di partenza. In questo articolo vi mostriamo alcuni esempi di facciate tropicali che alla sola vista non possono far altro che farvi innamorare perdutamente. Guardate e sorprendetevi!